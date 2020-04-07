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Hürriyet ve Akar’dan anlamlı çağrı “Haydi İzmit, Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

İzmit Belediyesi Koronavirüsle mücadelede dayanışma kampanyasını yeni bir boyuta taşıdı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Milletvekili Akar maddi durumu iyi olan tüm vatandaşları, ihtiyaç sahibi olan komşularına destek olmaya davet etti
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İzmit Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı dayanışma kampanyasının yanı sıra güç birliğini arttırmak için yeni bir çağrıda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri kampanyanın lojistik merkezine dönüştürülen alanını ziyaret ederek, ülkemizin en güzel kültürlerinden komşuluk ilişkilerinde ekonomik durumu gözeterek yardımlaşma kampanyası başlattıklarını duyurdu. 

MİLLETVEKİLİ AKAR VE MECLİS ÜYELERİ AİLELERE DESTEK OLACAK

Başkan Hürriyet halkımızın duyarlılığının kampanyamızın en büyük gücü olacağını söyleyerek, “Dayanışma kampanyamızın haricinde sizinle yeni yardımlaşma hareketi başlatmış bulunuyoruz. Tespit ettiğimiz ailelerin aylık gıda masraflarını size yükleyelim. Bu dönem gerçekten ihtiyacı sahibi olan, bu dönemde işsiz kalmış geliri olmayan, çoluğu çocuğu olan kirada olan Kocaeli’deki çok sayıda ailemize sayın vekilimiz destek verecek. Meclis üyelerimizin her biri de en az 5’er aileye aynı şekilde destek olacak. Bu sayıyı imkanlar ölçüsünde arttıracaklar. Tüm İzmit’e çağrımızdır. Durumu iyi olan tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözlerini hatırlatan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise, “Komşularımıza bakacağız. Biz ne yiyorsak onların da aynı şeyleri temin etmesini sağlayacağız. Ben ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarım, il ilçe başkanlarımız, diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız hepimiz gücümüz yettiğince gerçekten ihtiyaç sahibi birden fazla komşumuzun durumunu gözetecek ve destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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