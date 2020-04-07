Kandillerin toplumumuzda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandilinin, her türlü hastalık ve adaletsizlikten uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk getirmesini diliyor, birlik, beraberlik ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte sağlıkla ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkan Hürriyet’ten Berat Kandili mesajı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, mesajında Berat Kandili’nin ülkemize ve tüm İslam Alemine sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz