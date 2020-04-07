Başkan Hürriyet’ten Berat Kandili mesajı

Kandillerin toplumumuzda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandilinin, her türlü hastalık ve adaletsizlikten uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk getirmesini diliyor, birlik, beraberlik ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte sağlıkla ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.