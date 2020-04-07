Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:00 TSİ- Gündem G: Bugün 16:01 TSİ

Başkan Hürriyet’ten Berat Kandili mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet, mesajında Berat Kandili’nin ülkemize ve tüm İslam Alemine sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti
mask

Kandillerin toplumumuzda önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi  Berat Kandilinin,  her türlü hastalık ve adaletsizlikten uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk getirmesini diliyor, birlik, beraberlik ve huzur dolu bir Ramazan ayına sizlerle birlikte sağlıkla ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 16:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı! mask
Burcu Çetinkaya Berat Kandilini kutladı!
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı mask
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
14 yaşındaki Nesim'e kan lazım... mask
14 yaşındaki Nesim'e kan lazım...
Bakan yeni tedbirleri açıkladı! mask
Bakan yeni tedbirleri açıkladı!
Başiskele’nin Yeni Semt Meydanı İçin Çalışmalara Başlandı mask
Başiskele’nin Yeni Semt Meydanı İçin Çalışmalara Başlandı
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi mask
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

GALERİ

Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL