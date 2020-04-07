MHP Kocaeli ne kadar topladı? 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü canlı yayın üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na Kocaeli teşkilatının toplamda ne kadar bağışta bulunduğunu duyurdu.

“DEVLETİ KİMSE ACİZ GÖSTERMEYE ÇALIŞMASIN”

Ünlü yaptığı açıklamada, “MHP olarak kampanyaya il başkanı olarak bir asgari ücret anlamında destekle kampanyaya destek oldum. İl yönetim kurulundaki arkadaşlarımın MHP il başkanlığına gönderdikleri dekontları topladığımda 25 bin TL’lik yardım topladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Devleti kimse aciz göstermeye çalışmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Bu bir sosyal kampanyadır. Bunu anlamak istemeyenler zamanı geldiğinde devletin ne yapmak istediğini anlayacaktır” dedi.