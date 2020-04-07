Hürriyet’ten Dünya Sağlık Günü’nde duygu dolu mesaj

Başkan Hürriyet yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Dünyamız ve ülkemiz, yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle oldukça zor bir dönemden geçiyor. İnsanoğlunun topyekün büyük bir mücadele içerisinde olduğu koronavirüs ile yaşanan savaşta sağlığımızı koruyabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu, insani değerlerimizi her koşulda yüksek tutmamız gerektiğini, farklılıkları bir kenara bırakıp dayanışmayı arttırmamızın şart olduğunu bir kez daha anladık. Tüm bunların yanında koronavirüs ile savaşta en önde mücadele veren, tek gayesi insan canını hayatta tutabilmek olan değerli sağlık çalışanlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Sağlıklı yaşama bilincini artık acı deneyimlerle değil, sağlık çalışanlarına her daim kulak vererek, onları destekleyerek kazanmalıyız. Dünya Sağlık Günü’nün tüm dünyanın sağlıklı yaşama bilincini kazanacağı yakın bir gelecekte hak ettiği şekilde kutlanmasını diliyor, içerisinde olduğumuz bu zorlu süreçte tüm insanlığa kahramanlık eden değerli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum”