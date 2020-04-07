Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından coronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bulunan imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi.



YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.