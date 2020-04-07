Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından coronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaptığı belirlenen atölyeye düzenlenen operasyonda 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz