Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 17:57 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:04 TSİ

Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından coronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla  izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaptığı belirlenen atölyeye düzenlenen operasyonda 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından coronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bulunan imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi.


YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bugün 17:57 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi mask
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: '3 bin 576 hesap incelendi, 229 şahıs yakalandı' mask
İçişleri Bakanlığı: '3 bin 576 hesap incelendi, 229 şahıs yakalandı'
Kuzey Marmara Otoyolunda sıkı denetim mask
Kuzey Marmara Otoyolunda sıkı denetim
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!
Cinayet zanlısı tutuklandı mask
Cinayet zanlısı tutuklandı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi! mask
Kocaeli'de fırtına uyarısı verildi!
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü  mask
Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

GALERİ

Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL