2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı binanın üst katındaki C.K. isimli bir vatandaşa ait evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İLCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Evde incelemelerde bulunan ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz