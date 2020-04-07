Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34 bin 109'a can kaybı ise 725'e yükselmiş oldu. Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.
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Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 725
Bugünkü vaka sayısı 3.892 bugünkü can kaybı 76 toplam can kaybı ise 725 oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz