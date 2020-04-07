Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 725

Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34 bin 109'a can kaybı ise 725'e yükselmiş oldu. Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.