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İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kocaeli’de vaka sayısının yüksekliğini, yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olması sebebiyle olduğunu söyledi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklıyor  

İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Korona virüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra yeni bir aşamaya geçtik.Artık her birimiz bu tehdit altındayız. Artık dayanışma içerisinde olmalıyız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi şehirler vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çekmektedirler. Aralarında bunlarında olduğu 31 şehrimiz bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı.

TEDBİRLİ OLMALIYIZ

Tüm Türkiye'de 20 yaş altı gençlerimizden ve 65 yaş üstü yaşlılarımızdan talebimiz var. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzole kuralına artık şehir şehir uyguluyoruz. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı olarak yerine getirmelidir. Başka seçeneğin olmadığını söyleyebilirim. Hepimizi eşit derece ilgilendiren eşit derece tehdit eden virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İnsan sağlığını korumak için tedbirli olmalıyız. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI

-Sosyal temasın olduğu yerlerde salgın yaygın

-Hepimiz koronavirüs tehdidi altındayız

-Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu. Süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak.

-Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız.

-60 yaş üstü ile kronik hastalığı olan herkes risk grubundadır

-Günlük test sayısının 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. 

-İlacı erkenden temin ettik, hastalarımıza ücretsiz ulaştırmayı başardık.

-Aşı çalışmalarına öncülük ediyoruz

-Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir.

-Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Operatör ve BTK işbirliğiyle olan bir tablo. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirlerin detaylarını daha sonra açıklayacağız.

İşte Kocaeli'nin vaka yoğunluğu görüntüsü;

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