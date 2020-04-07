Koca Açıkladı: Evde takip sistemi geliyor

Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Operatör ve BTK işbirliğiyle olan bir tablo. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak.



‘KALICI VE SONRAKİ DÖNEMLERDE KULANICAK’

Bakan Koca, İstanbul’da açılacak iki hastaneyle ilgili, “Prefabrik pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik. Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık. Yani kalıcı daha sonraki dönemde benzer veya farklı amaçlarla gerektiğini de kullanacağımız hastaneler" dedi.

‘YOĞUN BAKIM YÜZDE 62 - 63’Ü GEÇMEDİ’

" Türkiye’de (yoğun bakım doluluk oranı) yüzde 62-63’ü geçmedi. Günler içerisinde aritmetik artan dolulukla karşılaşılır. Bizde daha stabil giden artış oranın giderek düştüğü önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu gördüğümüz tabloyla karşı karşıyız.

- Yüzde 62’den kastım şu anlaşılmasın. Bunların tamamı Kovid-19 hastası değil. Bütün hastalarımızın, kovid dışı hastalar olmak üzere kapasitemizin yüzde 62’sinin dolu olduğunu yüzde 38’sinin boş olduğun söylüyorum."

‘EN AZ İKİ KAT SOLUNUM CİHAZI OLAN ÜLKEYİZ’

"Dünya sağlık alt yapısı olan hatta Avrupa ülkelerinden nüfusa göre en az iki kat solunum cihazı olan ülkeyiz. Bizim dünyada örneği olmadığı şekilde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum."

‘ECZANELERDE PARA İLE MASKE SATIŞI YAPILMAYACAK’

“Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorsa verebilir. Satış asla söz konusu değil. Vatandaşımıza ücretsiz maske konusunda yoğun bir gayret içindeyiz”.