Takla atan araç elektrik direğini söktü!

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan diğer iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 4 kişiden yaralı olan 2 kişi, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıslar, daha sonra yaralıların durumunu öğrenmek için hastanelere gitti. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.