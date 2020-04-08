Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:10 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:44 TSİ

Takla atan araç elektrik direğini söktü!

Başiskele'de taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirdi.
mask

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan diğer iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 4 kişiden yaralı olan 2 kişi, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen cenaze yakınları ise yerde ceset torbalarını görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıslar, daha sonra yaralıların durumunu öğrenmek için hastanelere gitti. Kimliği belirlenemeyen 2 kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Bugün 09:10 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi mask
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: '3 bin 576 hesap incelendi, 229 şahıs yakalandı' mask
İçişleri Bakanlığı: '3 bin 576 hesap incelendi, 229 şahıs yakalandı'
Kuzey Marmara Otoyolunda sıkı denetim mask
Kuzey Marmara Otoyolunda sıkı denetim
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
İşte Kocaeli'nin bir haftalık uyuşturucu bilançosu!
Cinayet zanlısı tutuklandı mask
Cinayet zanlısı tutuklandı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı! mask
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı!

GALERİ

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
Evden çıkamayanlara seyyar konser mask
Evden çıkamayanlara seyyar konser
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL