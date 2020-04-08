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İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı. Paylaşılan haritada ilimizdeki virüs yoğunluğu dikkat çekti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla. Koca’nın paylaştığı haritada riskli iller arasında sayılan Kocaeli’de ise Derince, Körfez, ve İzmit ve Gölcük'te koronavirüsün fazlaca yayıldığı gözlemlendi.

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