Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yıllardır binlerce vatandaşı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir etti. Koronavirüs ( Covid-19) salgınından dolayı daha fazla ihtiyaç duyulan barınma merkezine bir yenisi daha eklendi. Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar artık 100 kişilik yeni barınma merkezinde konaklayabilecek.

BÜYÜKAKIN”GEREKİRSE YENİ MERKEZLER DE AÇACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı, dertlerine derman olmayı sürdüreceklerini kaydederek” Zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlarımız için yeni bir barınma merkezi daha faaliyete koyduk. Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak dedik. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sıcaklığında misafir etmeye devam edeceğiz. Gerekirse yeni merkezler de kurmaya devam edeceğiz” dedi.

İKİ KATLI,100 KİŞİLİK

İzmit Yeşilova’da açılan yeni barınma, konaklama ve sosyal yardım merkezinde vatandaşların üç öğün yemek ve diğer genel ihtiyaçları karşılanacak. Merkezde yemekhane, mescit, iki adet dinlenme odası, oturma alanları olan bahçe, 24 saat güvenlik, çamaşırhane bulunuyor. İki katlı ve 100 kişilik olan merkezdeki odalarda vatandaşların her zaman duş alabileceği banyolar da bulunuyor.

DİĞER BARINMA MERKEZLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme’de faaliyet gösteren barınma merkezi 82 kişilik kapasiteye sahip. Parmak izi sensörlü ve vatandaşların sağlıktan yemeğe her türlü ihtiyacının karşılandığı barınma merkezinin dışında yine aynı alanda 30 kişilik kapasiteye sahip ek barınma merkezi de bulunuyor. İhtiyaç sahibi, kimsesiz ve sokakta kalan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin barınma merkezleri ile sahip çıkılıyor.