Motorinde zam beklentisi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine son olarak 1 Nisan’da 8 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Motorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.40 TL seviyesinde bulunuyor.

KRİTİK TOPLANTI YARIN

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin yarın yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.