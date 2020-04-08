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Kocaman: Mücadelemiz sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten ve denetimlerin devam ettiğini açıkladı. 
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünden ( Covid-19) dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekten çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, “Covid-19 salgını önleme çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

RUTİN OLARAK TEKRARLIYORUZ

Koronavirüs’e karşı Sağlık Bakanlığı’nın ilk uyarıları itibariyle dezenfekte çalışmalarına başlayan Kartepe Belediyesi ekipleri bu kapsamdaki çalışmaları düzenli olarak taksi, otobüs, duraklar ve parklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri ilçe genelindeki 156 adet parkın tamamı, kamuya açık alanların tümünde dezenfeksiyon işlemini rutin olarak tekrarlıyor.

“EVİNDE KAL KARTEPE”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Covid-19’u önlemek için gereken bütün çalışmalarımız aralıksız yapılmaktadır. Gerekli olan bütün malzemeler belediyemiz tarafından tedarik edilmiştir. Dezenfekten çalışmalarımız devam ederken bizler için en önemli olan durum hemşehrilerimizin evlerinde kalmasıdır. İlçemiz genelinde pazar yerlerinde gereken düzenlemeler yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının hepsinde gereken dezenfekten yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bölgemizde denetimlerimiz devam ediyor. 65 yaş üstü hemşehrilerimizden gelen tüm talepleri karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.  

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