Bilim Kurulu üyesi uyardı: Streç filmle sarın!

Cep telefonunun virüs taşıma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi:

"Evden çıkmak mecburiyetinde olanlardansanız cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın. Eve gelir gelmez de streç filmi hemen çıkarıp çöpe atın. Cep telefonundan virüs kapmayın.

ETKİLİ BİR TEMİZLEME YÖNETİMİ ŞART

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da Covid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek "Corona virüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor" uyarısında bulundu.

PARMAK HAREKETİ SAĞLAYAN KAPLAMAYI BOZMAMAK İÇİN...

Türkiye gazetesinin haberine göre akıllı cihazlarda parmakların hareketini sağlayan kaplamanın izopropil alkolden zarar gördüğünü söyleyen Yamout "Etanol ve peroksit yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Bunlar direkt döküldüğünde kamera ve hoparlöre de zarar verir. Bunun yerine doğrudan dökmek yerine bir parça pamuk ya da peçeteye bu ürünlerden dökerek silmeli. Tablet, akıllı saat, diz üstü bilgisayar, kulaklık gibi ürünler için de aynı prosedür uygulanmalı" dedi.