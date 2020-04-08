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08 Nisan 2020- Gündem G: Dün 10:54 TSİ

Bekir Yümnü, Afyon'a atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar'a atandı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü'nün ismi de yer aldı. 8 yılı aşkın süredir il müdürlüğü görevini yürüten Yümnü, Afyonkarahisar İl Müdürlüğü görevine atandı. Yümnü'nün yerine ise henüz atama yapılmadı.

08 Nisan 2020 - Gündem

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - ÖNCELİKLE HAYIRLI OLSUN.GİTTİĞİ YERDE EMRİNDEKİ ÇALIŞANLARA ŞUNU SÖYLEMESİNİ BEKLERİM.EVDE BAKIM PARASI İÇİN BAŞVURANLARDAN 1 YIL GERİYE DÖNÜK MERNİS VE O ADRESTE OTURANLARIN LİSTESİNİ MUHTARLIKTAN İSTEMELERİDİR.ÖBÜR TÜRLÜ EVDEKİ ÇALIŞAN EV HALKINI DİĞER AİLE FERTLERİNİN YANINDA YAŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP DEVLETTEN HAKSIZ EVDE BAKIM PARALARI ALINMAKTADIR.EVE DENETİME GELENLEREDE KAYITLI EV HALKI SORULDUĞUNDA BAKKALA GİTTİ İŞİ VARDI DİYE CEVAP VERİYORLAR.HALBUKİ HEPSİ KENDİ EVİNDE İKAMET EDİYOR.MEMURLARIN DİĞER YANLIŞIDA VATANDAŞ İLK SUNDUĞU EVRAKI DOĞRU KABUL ETMELERİ LAZIM.BAKIYOR ŞUNU ŞÖYLE BUNU BÖYLE YAP DEYİP HAKSIZ YERE PARA ALMASINA YOL GÖSTERİYOR.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 08 Nisan 12:24

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