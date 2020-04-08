Bekir Yümnü, Afyon'a atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü'nün ismi de yer aldı. 8 yılı aşkın süredir il müdürlüğü görevini yürüten Yümnü, Afyonkarahisar İl Müdürlüğü görevine atandı. Yümnü'nün yerine ise henüz atama yapılmadı.