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Çocuklar için eğitici aktivite önerileri

İTÜ ETA Vakfı çatısı altında yer alan Doğa Koleji, evden eğitim döneminde öğrencilerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için çeşitli oyunlar ve aktiviteler hazırlayarak velileriyle paylaşıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrenciler için hazırlanan bu renkli içeriklerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.
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Doğa Koleji’nin Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime evden devam eden öğrenciler için eğitici aktivite önerilerinde bulundu. Evden çıkmadan kolay bulunabilecek malzemeleri kullanarak her gün için bir oyun geliştiren Akın, “Bu dönemde çocukların farklı davranışlarını gözlemleyebilirsiniz. Daha sinirli, hareketli ve zaman zaman sizi zorlayan davranışlar sergileyebilirler. Evden eğitim sürecini öğretici oyunlar ve aktivitelerle onlar için keyifli hale getirirsek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayabilir, duygusal olarak rahatlamalarını sağlayabiliriz.” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın’ın çocuklar için hazırladığı her güne bir oyun tavsiyeleri şöyle:

Pazartesi

1. sınıf: Karton bir kutunun içine evden küçük objeler doldurun. Gözlerinizi kapatın ve kutunun içinden seçtiğiniz objeyi avucunuzun içinde saklayarak ne olduğunu bulmaya çalışın.

2. sınıf: İçi görünmeyen üç tane kupa ya da bardağa ihtiyacınız var. Bardakları ters çevirin. Bir tanesinin içine küçük bir eşya gizleyin, bardakları hızlıca hareket ettirerek, gizli eşyanın hangi bardağın altında olduğunu bulmaya çalışın.

3. sınıf: Kâğıt katlayarak uçak yapmayı öğrenin. Kâğıttan uçaklarınızı biraz renklendirin ve uçuşa hazırlayın. Kimin uçağının daha uzun süzüleceğini görmek için yarışma düzenleyin.

4. sınıf: Birlikte origami yapılan videoları izleyin ve kâğıttan kurbağa yapmayı öğrenin. Yaptığınız kurbağalarınızı yarıştırın.

Salı

1. sınıf: Sıcak soğuk oynayın. Aile üyelerinden biri odanın dışına çıksın ve odanın içerisinde saklanmış olan objeyi bulmaya çalışsın. Sakladığınız yere yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk demeyi unutmayın.

2. sınıf: Birlikte gazete kâğıdını katlayarak gemici şapkası yapmayı öğrenin. Bir kaptan olsaydınız nereye gitmek isterdiniz anlatın.

3. sınıf: Nesi var, nesi yok oynayın. Aklınızdan bir hayvan tutun. Karşınızdaki kişi sorular sorarak o hayvanı tahmin etmeye çalışsın.

4. sınıf: Sessiz film oynayın. Aklınızdan bir film adı tutun ve konuşmadan karşınızdaki kişinin filmin adını bulması için anlatmaya çalışın. 

Çarşamba

1. sınıf: Rüzgâr gülü yapın ve üfleyerek döndürün.

2. sınıf: Evet-hayır oynayın. Karşınızdaki kişiye "evet" ya da "hayır" dedirtmeye çalışın.

3. sınıf: Gözlerini kapatın ve farklı tatlar tattırıp ne olduğunu bulmasını isteyin.

4. sınıf: İsim-şehir oynayın. Sayfanın üst tarafına İSİM-ŞEHİR-BİTKİ-HAYVAN-EŞYA-SANATÇI-ÜLKE ve NOT yazın. Alfabeyi sayarken "Dur" denildiği anda çocuğunuz hangi harfte kaldıysa o harfle başlayan isim, şehir, bitki... bulmaya çalışır. İlk bitiren, “bitti” deyip 20’ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.

Perşembe:

1. sınıf: Bir müzik açın, dans edin, müziği durdurunca durun ve başlayınca tekrar dans edin.

2. sınıf: Kelime türetme oynayın. Örneğin, “Ma” kelimesi ile başlayan (Masa, masal, mandal, mağaza, magazin...) kelimeler bulmaya çalışın. En uzun kelimeyi bulan bir sonraki türetilecek kelimeyi seçsin.

3. sınıf: Not kağıtlarına tanıdığınız kişilerin isimlerini yazın ve katlayarak bir kutuya atın. Sırayla kutudan kağıtları çekin. Çektiğiniz kâğıtta kimin ismi yazıyorsa onu taklit edin.

4. sınıf: Aile üyeleri evde kendilerini anlatan 3 eşya bulur. Herkes, getirdiği eşyaları görünür bir yere koyar. Ailedeki diğer kişiler neden o eşyaları seçmiş olabileceği ile ilgili tahminlerde bulunur.

Cuma:

1. sınıf: Seçtiğiniz sözcüklerin son harfleriyle başlayan yeni sözcükler türeterek kelime türetme oyunu oynayın.

2. sınıf: Kâğıda istediğiniz bir şeyi çizin. Kâğıdı, çizdiğiniz tarafı görünmeyecek şekilde katlayın ya da arkasını çevirin. Karşınızdaki kişi çizdiğiniz şeyle ilgili sorular sorarak ne çizildiğini bulmaya çalışsın.

3. sınıf: Türkiye haritasını birlikte inceleyin ve harita üzerinde yer alan şehirleri gösterin. İncelediğiniz şehre ait özellikleri konuşun. Aynı etkinliği dünya haritası üzerinde de yapabilirsiniz.

4. sınıf: Tüm aile bireyleri sırayla hayatlarında en mutlu oldukları günü konuşmadan beden diliyle anlatmaya çalışırlar. Diğer aile üyeleri ise hangi günü anlattığını tahmin etmeye çalışır.

Bugün 11:11 TSİ - Eğitim

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