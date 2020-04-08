Büyükşehir’den yeni nesil dezenfeksiyon cihazları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürüyor. Her türlü tedbiri vatandaşlar için alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ayakla mekanizması çalışan yeni dezenfektan makinalarını şehrin merkezi noktalarına yerleştiriyor.

180 NOKTAYA KONULACAK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni nesil el dezenfektan makinaları kent genelindeki 180 merkezi noktaya konulacak .İnsan sağlığının ön plana alındığı yeni makinalar el ile değil sadece ayakla açılma özelliğine sahip. Yeni nesil dezenfektan makineleri böylece hijyeni ön plana alarak vatandaşların herhangi bir olumsuz sorunla karşılaşmamasını sağlıyor.

İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Yeni dezenfektan makinaların bir özelliği ise kapasitesinin fazla olması. 8 bin 500 doz şeklinde ayarlanan makinalar 20 litrelik hazneye sahip. Böylece gün içinde, içindeki dezenfektanın bitmemesi sağlanarak uzun süre vatandaşların kullanmasını sağlıyor.

İLK TEDBİR ALAN BELEDİYELERDEN

Büyükşehir Belediyesi salgına ilk tedbir alan belediyelerden biri olarak daha önce de birçok noktaya dezenfeksiyonlar yerleştirmişti. Böylece vatandaşların el hijyeni sağlanarak olumsuzlukların önüne geçilmişti. Öte yandan her gün kentin birçok noktasına dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kentin salgın riskinin en aza indirilmesi için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor