İki çocuk annesi hayatını kaybetti

Kartepe Maşukiye bölgesinde uzun yılladır ikamet eden İsmail Güler' in eşi Zeynep Yener Güler 40 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olan Güler'in cenazesi bugün Kartepe Bağdat Mahallesi'ndeki evinin önünden saat 12.00'de kaldırılarak toprağa verilecek.