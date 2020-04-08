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08 Nisan 2020- Gündem G: Dün 10:54 TSİ

İki çocuk annesi hayatını kaybetti

Kartepe Bağdat Mahallesinde ikamet eden evli iki çocuk annesi Zeynep Yener Güler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti
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Kartepe Maşukiye bölgesinde uzun yılladır ikamet eden İsmail Güler' in eşi Zeynep Yener Güler 40 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olan Güler'in cenazesi bugün Kartepe Bağdat Mahallesi'ndeki evinin önünden saat 12.00'de kaldırılarak toprağa verilecek.

08 Nisan 2020 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

erol demirbek - ALLAH rahmet eylesin kalanlarına baş sağlığı ve sabırlar dilerim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:55
02

Bilge Kaan - Genç ölümlerin hepsi çok acı...Allah'tan rahmet,mekanının Cennet, kederli ailesine,evlatlarına ve geride bıraktığı bütün sevdiklerine başsağlığı,sabır ve dayanma gücü dilerim!

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Nisan 15:35
01

İzmitli - Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun, tüm ailesine sabırlar versin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 15:01
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