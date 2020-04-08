Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Türkiye’de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız eden belediye ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye dezenfekte ekipleri son olarak Karadenizliler, Vezirçifliği, Mehmetağa ve Doğantepe Mahalleri’nde ilaçlama yaptı. Salgın tehlikesini azaltmak için büyük mücadele gösteren ekipler, otobüs duraklarını, dükkan önlerini, kamu kurum ve kuruluşlarının önlerini ve içlerini, okul girişlerini, cami avlularını ve abdesthaneleri, oturma gruplarını, parkları, bankamatikleri, çöp konteynerlarını ve vatandaşların dokunabileceği her yeri ilaçladı.