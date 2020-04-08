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08 Nisan 2020- Gündem

Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Başiskele Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Türkiye’de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız eden belediye ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye dezenfekte ekipleri son olarak Karadenizliler, Vezirçifliği, Mehmetağa ve Doğantepe Mahalleri’nde ilaçlama yaptı. Salgın tehlikesini azaltmak için büyük mücadele gösteren ekipler, otobüs duraklarını, dükkan önlerini, kamu kurum ve kuruluşlarının önlerini ve içlerini, okul girişlerini,  cami avlularını ve abdesthaneleri, oturma gruplarını, parkları, bankamatikleri, çöp konteynerlarını ve vatandaşların dokunabileceği her yeri ilaçladı.

08 Nisan 2020 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Koray - Helal Olsun Her Yerdeler. Bu arada Kandil programıda harikaydı Allah Razı Olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 12:14

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