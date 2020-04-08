Türkiye’de Covid-19 virüs vakasının görüldüğü ilk günden beri Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız eden belediye ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda belediye dezenfekte ekipleri son olarak Karadenizliler, Vezirçifliği, Mehmetağa ve Doğantepe Mahalleri’nde ilaçlama yaptı. Salgın tehlikesini azaltmak için büyük mücadele gösteren ekipler, otobüs duraklarını, dükkan önlerini, kamu kurum ve kuruluşlarının önlerini ve içlerini, okul girişlerini, cami avlularını ve abdesthaneleri, oturma gruplarını, parkları, bankamatikleri, çöp konteynerlarını ve vatandaşların dokunabileceği her yeri ilaçladı.
08 Nisan 2020- Gündem
Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor
Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren Başiskele Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Koray - Helal Olsun Her Yerdeler. Bu arada Kandil programıda harikaydı Allah Razı Olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.