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08 Nisan 2020- Gündem

Emeklilere kötü haber! 10 yıl zam yok...

Korona virüs salgını nedeniyle en düşük maaşı 1.500 liraya çıkarılan emeklilerin artışı Hazine yardımından düşüleceği için bu ve benzeri emekliler yıllar boyu zamlardan yararlanamayacağı iddia edildi.
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Korona virüs salgınının ekonomi üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin azaltılması için açıklanan pakette, en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Bu değişiklikle örneğin maaşı 850 lira olan bir emekliye 650 lira Hazine desteği sağlanarak maaşı 1.500 liraya tamamlanıyor.

6 ayda bir yapılan emekli maaşlarındaki artışlar, Hazine yardımından düşüleceği için bu ve benzeri emekliler yıllar boyu zamlardan yararlanamayacak.

10 YIL ZAM ALAMAYACAK EMEKLİLER VAR

Milli Gazete’nin haberine göre; son yapılan düzenleme ile “emekli aylıkları” değil, emeklilerin “aylık geliri” 1.500 liraya çıkartıldığı için 100 binin üzerindeki emeklinin tamamına yakını uzun süre zamlardan yararlanamayacak. Öyle ki yeni bir düzenleme yapılmazsa birçok emekli 10 yıla yakın bir zamanda zam alamayacak ve 1.500 lira almaya devam edecek. Son yapılan düzenleme ile de 6 ayda bir yapılan emekli maaşlarındaki artış da Hazine’nin sağlayacağı katkıdan düşmeye devam edecek. Benzer sıkıntılar en düşük emekli gelirinin bin liraya çıkartılmasında da yaşanmıştı.

EMEKLİYE DEĞİL, HAZİNE KATKISINA YANSITILACAK

Hazine’den sağlanacak ek destekle emeklinin aylık eline geçen geliri bin 500 liraya çıkaran karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre, örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 750 lira da Hazine’den destek sağlanarak ele geçen gelir bin 500 liraya yükseltilecek.

Her 6 ayda bir verilen maaş zammı bin 500 liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılacak. Böylece örneğin maaşlara yüzde 10 zam yapıldığında 750 liralık emekli aylığı 75 lira artarak 825 liraya çıkacak. Hazine’nin emekliye yapacağı ek ödeme de 750 liradan 675 liraya düşecek. Emeklinin aylık geliri yine bin 500 lirada kalacak. Bu sistem emeklilerin aylığı bin 500 liraya ulaşana kadar böyle devam edeceği için emeklilerin aylığı yıllar boyunca hep bin 500 lirada kalacak, reel zam alamamış olacak.

08 Nisan 2020 - Gündem

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Yorumlar

(4)
04

Ersim - FİTNE Fücur haber,hep aynı iddia elindi,filânca söyledi

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 08 Nisan 17:05
03

Izmitli - almanya bizi kıskanıyor 1500 tl maaş :) yurtdışı seyahet e çıkarsınız artık.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 08 Nisan 15:32
01

Korkuyorum - 750 TL.maas alırken 1500 TL.cikinca memnun oluyorsun. Sonra yine zam mı bekliyorsun? Herkes kendi adına konuşsun. 750 alan konuşsun bakalım ne diyor? Ne kadar cahiliyet o kadar KA.

Yanıtla . 3Beğen . 11Beğenme 08 Nisan 12:25
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