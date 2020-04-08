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Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan Kocaeli Coronavirüs haritasında ilçelerin durumu gözler önüne serildi. 11 ilçede virüse rastlanırken bazı ilçelerde virüsün yayılması dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs nedeniyle dün yaptığı açıklamada Körfez ilçesine vurgu yapması dikkat çekerken, Kocaeli’nin Coronavirüs haritası da dünkü toplantıda paylaşıldı. Yayınlanan haritaya göre Gebze, Darıca, Çayırova, Körfez, Derince, İzmit’te durumu orta ağır olan vakalara rastlanırken, 11 ilçede de virüs tespit edilmesi dikkat çekti.

GEBZE

Yayınlanan haritaya göre Gebze ilçesi en çok virüsün görüldüğü yer. Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan bu nedenle evde izole edilen vatandaş yoğunluktayken, bu yoğunluğu durumu orta ağır olduğu için hastanede olanlar izliyor. Durumu ciddi olan vatandaşlar da var.

DARICA

Darıca merkez ve Nenehatun Mahallelerinde test sonucu pozitif çıkan vatandaş sayısı fazla görülürken, durumu orta ağır olan ve hastanede tedavi gören vatandaş da yoğunlukta. Ayrıca yine evde izlenen vaka sayısı da göze çarpıyor. Bayramoğlu’nda da hem pozitif çıkan ancak evde izlenen vatandaşlar, hem de durumu orta ağır olan hastanede olan vatandaşlar dikkat çekiyor. Durumu ciddi olan çok sayıda vatandaş da var.

ÇAYIROVA

Çayırova’da test sonucu pozitif çıkan ancak evde izole edilen vaka sayısı diğer vaka çeşitlerine göre fazla. Bu durumu, durumu orta ağır olan vatandaşlar izliyor. Durumu ciddi olan vatandaş ise diğer ilçelere göre az olması dikkat çekiyor.

DİLOVASI

Dilovası’nda yayınlanan haritaya göre yoğunluk görünmüyor. Dilovası’nda evde izlenen vakaların yanı sıra durumu orta ağır olan hastalar da var.

KÖRFEZ

Bakan Koca’nın dün açıklaması sonrası gözler Körfez ilçesine çevrildi. Körfez’de evde izlenen vaka sayısı diğer ilçelere göre fazla görünürken, Mimar Sinan Mahallesi’nde test sonucu pozitif çıkan ancak evde izole edilen vaka sayısı da dikkat çekiyor.

DERİNCE

Derince ilçesinde de yoğunluk yaşanıyor. Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikayeti olmayan, evde izole edilen vaka sayısı yoğunlukta olan ilçede durumu orta ağır olan ve bu sebeple hastanede yatan hastalar da var.

İZMİT

Nüfusun ikinci en yoğun olduğu ilçe İzmit’te ise evde izlenen vaka sayısı oldukça fazla. Durumu ciddi olan ve bu nedenle hastanede olan vakaların da görüldüğü İzmit’te, durumu ağır olanlar da dikkat çekiyor. Vaka yoğunluğu genel olarak İzmit merkezde.

KARTEPE

Kartepe’de diğer bulgulara göre testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evde izole edilen vakalar öne çıkıyor. Merkez ve Ertuğrul Gazi tarafında vaka oranının yoğunlaştığı görülüyor.

BAŞİSKELE

Başiskele’de evde izlenen vaka sayısı diğer ilçelere göre dikkat çekiyor. Merkez ve Fatih Mahallesi’nde yoğunluk diğer mahallere göre biraz daha fazla görünüyor.

GÖLCÜK

Evde izlenen vaka sayısının en yoğun olduğu ilçelerden birisi de Gölcük. Durumu ciddi olup hastanede olan vakalarının da olması dikkat çekerken durumu orta ağır olan vatandaşlar da var. Bunların yanı sıra testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evde izole edilen vakalar da var.

KARAMÜRSEL

Karamürsel’de diğer ilçelere göre yoğun vakalar görünmese de testi pozitif çıkan vakalar mevcut.

Bugün 12:38 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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