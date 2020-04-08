Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:42 TSİ- Gündem G: Bugün 15:34 TSİ

'Türkiye'de dramatik bir artış var'

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de geçen hafta vakalarda dramatik bir artış yaşandı ve vakaların çoğu İstanbul'da" dedi.
mask

Dünya Sağlık Örgütü bugün düzenlediği basın toplantısı ile Avrupa'daki korona virüsü vakalarını değerlendirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, Türkiye ile ilgili de konuştu.

'VAKALARDA DRAMATİK BİR ARTIŞ VAR'

Ülkeler hakkındaki veri ve yorumlarını paylaşan Dr. Kluge, “Türkiye’de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’dan raporlandı” dedi.

AVRUPA'DA SON DURUM NE?

İspanya ve İtalya hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Kluge, “Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya’da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı” dedi.

Dr. Kluge, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getirdi.

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısına katılan Dr. Kluge, “Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli” dedi.

Bugün 12:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Eğitimci - Batıda durumlar iyiye gidiyor Türkiye de durum dramatik mi! Tamamen yanlı bir haber rakamlar yalan söylemez sadece rakamları karşılaştırsınlar gerçeği görürler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 13:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Dersimliler’den ihtiyaç sahiplerine yardım mask
Dersimliler’den ihtiyaç sahiplerine yardım
Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı mask
Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı
UlaşımPark’tan sağlıklı ulaşım mask
UlaşımPark’tan sağlıklı ulaşım
Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor mask
Başiskele'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor
Büyükşehir’den yeni nesil dezenfeksiyon cihazları mask
Büyükşehir’den yeni nesil dezenfeksiyon cihazları
Kocaman: Mücadelemiz sürüyor mask
Kocaman: Mücadelemiz sürüyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı! mask
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı!

GALERİ

Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL