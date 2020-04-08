Davutoğlu’dan Kocaeli teşkilatına teşekkür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Ahmet Davutoğlu, Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, il başkan yardımcıları Ömer Uçar ve Cihan Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Çil, il yönetim kurulu üyesi Nilay Karadeniz ile telekonferans yöntemiyle görüştü. İl başkanlığı özem kalem müdürü Mustafa Güden tarafından organize edilen görüşmede Davutoğlu, Kocaeli teşkilatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ı kutlayan Davutoğlu, “Ülkemiz hatta insanlık olağanüstü günler geçiriyor. Sizler bu koşullarda hem il binasını tutup tefrişatını bitirdiniz. Hem il yönetimini oluşturup, altı ilçede örgütlendiniz. Bu gayretinizle diğer birçok ilimize de örnek oldunuz” dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATINA BÜYÜK MORAL OLDU

Görüştüğü tüm teşkilat mensuplarının Berat Kandilini tebrik eden Davutoğlu, romanları temsilen il yönetiminde yer alan Nilay Karadeniz’e özel ilgi gösterdi. Davutoğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle tüm roman vatandaşlara selamlarını iletti. Roman vatandaşlara yönelik projeler geliştirdiklerini vurgulayan Davutoğlu, kendilerine dağıtılmak üzere maske gönderdiğini, en kısa sürede ulaştırılacağını söyledi. Davutoğlu’nun övgüleri Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatına büyük moral oldu.