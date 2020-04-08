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Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Vatandaşların her türlü ihtiyacı için çalışacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, muhtarlarla işbirliği vurgusu yaptı.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını belirtti.

BELEDİYE OLARAK ÜCRETSİZ MASKE DAĞITACAĞIZ

Darıca Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacaklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günleri dayanışma içerisinde devlet ve millet el ele vererek birlikte atlatacağız. Milletimizin bizlerden beklentisi var. Bizler Darıca Belediyesi olarak sürecin ilk gününden itibaren sahadayız. Siz değerli mahalle muhtarlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yanındasınız. Biz işi belediye olarak sahipleniyoruz. Her mahallemizde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için ekipler oluşturduk. Burada siz değerli muhtarlarımıza da görevler düşüyor. Sizden de destek bekliyoruz. Bu süreçte işbirliği içinde koordineli çalışarak daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Belediye olarak ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken muhtarlarımızla birlikte yapacağız. Sizler bizim mahallelerde gözümüz kulağımızsınız” diye konuştu.

MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Darıca’da yapılan koronavirüsü önleme çalışmaları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra muhatlara da teker teker söz vererek mahallelerdeki sorun ve talepleri dinledi. Mahalle muhtarları, Başkan Muzaffer Bıyık’a kendileriyle video konferans yoluyla toplantı yapması nedeniyle teşekkür ederken Bıyık da işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi de işbirliği vurgusu yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Ramazan öncesi gıda kolileri dağıtımını da yine muhtarlarla birlikte yapacaklarını söyledi.

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