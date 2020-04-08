Dersimliler’den ihtiyaç sahiplerine yardım

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, coronavirüs nedeniyle yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Çelik yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi koronavirüs dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçerken üstüne koronavirüs de gelince yaşamsal sorunlar evlerde adeta zirve yaptı. Belediyelerin bile yapacakları yardımların önü kesiliyorken yoksul, çalışan emekçi kitleler için iki ucu ölüm olan bir süreç, evde kalırsan açlık, dışarı çıkarsan virüs kıskacında ölüm dayatıldı. Sistem yoksul halk kitlelerinin ve emekçilerin geçim sorunuyla ilgilenmediğini açıkladığı ekonomik paketle göstermiş oldu. Kurumlarımız kitlelerin örgütlü güçleridir” dedi.

ŞARTLARI SIRALADILAR

“Bir nebze de olsa destek olmak amacıyla organize etmeye karar verdik” diyen Çelik, “Kurumlarımız kitlelerin örgütlü güçleridir. Bunun içindir ki ‘kitlelerin (hemşerilerimizin) sorunlarıyla ilgilenmeli çözümler üretmelidirler’ ilkesinden yola çıkarak, böyle ağır koşullarda derneğimizin Yönetim Kurulu olarak; bu süreçte işini kaybeden, işten çıkarılan, ücretsiz izne çıkarılan, kiracı olup özellikle hiç bir geliri olmayan ve çok ciddi bir yaşamsal sorunla karşı karşıya olan insanlarımıza bir nebze de olsa destek olmak için dernek olarak bu çerçevede bir kampanya organize etmeye karar verdik” ifadelerinde bulundu.

NUMARA PAYLAŞTI

Lütfen, ekonomik desteğe ihtiyacı olan varsa, veya etrafınızda Ekonomik desteğe ihtiyacı olup zor durumda olduğunu bildiğiniz aileler varsa bizimle iletişim kurun ve iletişim kurmalarını sağlayınız.

Kampanyanın işleyişi, ekonomik içeriği ve detayı konusunu, nasıl yürütüleceğini, kimlerden yada nerelerden destek alındığını, yardım kolilerinin nereden kaç liradan alındığını ve yetkili kişilerin kimler olduğu şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Lütfen ihtiyaç sahipleri 05323706393, 05325130774, 05327354787 numaralarına isim ve adres yazdırmaları rica olunur” dedi.