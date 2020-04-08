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Erdoğan'dan vatandaşa mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına Sultanbeyli’de başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adresle götürüldü. Ayrıca paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.

"KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, “Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur” ifadeleri yer aldı. Bekçiler, maske ve kolonyaları “Cumhurbaşkanının size selamı var” diyerek vatandaşlara dağıttı. Maske ve kolonya paketini alan bir vatandaş, “Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün 15:09 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Kara pençe lakabı Kara - Teşekkürler devlet başkanım

65 yaş üstü her vatandaşa var mı

Maske kolonya mektup ❤️??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 15:19

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