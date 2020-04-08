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Kazada yaşamını yitiren 3 genç toprağa verildi

Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Konutları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 genç tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Havuzlubahçe Mahallesinde oturan ve akraba oldukları öğrenilen Ada Batın Gündoğdu (15), Emre Serim (17) ve Yusuf Büyük (17) ve Muhammed Ali Serin (18), Ada Batın Gündoğdu’nun babası Gündoğdu Elektrik ve Gündoğdu Makinenin sahibi Ferhat Gündoğdu’nun 34 NH 6747 plakalı otomobilini habersiz alarak dolaşmaya çıktı. Otomobil, Kirazlıbahçe Konutları mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan 4 genç itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Emre Serim ve Yusuf Büyük’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ada Batın Gündoğdu ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazda yaralanan Mehmet Ali Serin’in ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamını yitiren 3 gencin aileleri acı haber ile yasa boğularak sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Gündoğdu Elektrik ve Makinenin sahibi Ferhat Gündoğdu ile Aydan Gündoğdu’nun 15 yaşındaki oğulları Ada Batın Gündoğdu, Bahçecik Belediyesinden Emekli Beytullah Seyfi Serim ve Hacer Serim’in 3 çocuğundan biri olan Emre Serim ile İbrahim Büyük ve Ayfer Büyük’ün Damlaspor Kulübünde oynayan oğulları Yusuf Büyük’ün cenazeleri tamamlanan adli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamlarını yitiren gençlerin cenazeleri Başiskele Damlar Camiinde kılınan vakitsiz cenaze namazının ardından Başiskele’de toprağa verildi.

Bugün 15:35 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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