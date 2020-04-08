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Araç kurşunladı polise yakalandı

İzmit'te ruhsatsız tabanca ile araç kurşunladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı Akçakoca Mahallesi Tabakhane Caddesinde 7 Nisan 2020 günü meydana gelen ruhsatsız tabanca ile araç kurşunlama olayı ile ilgili yapılan soruşturmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın İ.K.Ş. (34) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere gibi çeşitli suçlardan 32 suç kaydı bulunan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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