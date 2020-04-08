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Koronavirüs mağdurları Alo 144'e ulaşamıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na ulaşılamıyor. Koronavirüs nedeniyle birçok mağduriyet yaşayan vatandaşlar 144 Sosyal Yardım Hattı’na ulaşamamaktan şikayetçi
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Ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hem merkezi hükümet hem de belediyeler, zor durumda olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara devam ediyor. Bu zor günlerde vatandaşların yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koşuyor.

HAT DÜŞMÜYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 08:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Fakat Kocaelili birçok vatandaş hiçbir şekilde 144 Sosyal Yardım Hattı’na ulaşamadığını belirtiliyor. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar 144 nolu hattı aradıklarını fakat, hattın düşmediğini söylüyor. Akşam 08.00’den sonra yaptıkları aramalarda ise bant kaydından, “Bu hatta gündüz 08:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyoruz” cevabı aldıklarını belirtiyor.

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