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Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor

Körfez Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı girişinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara maske dağıtıp ateşlerini ölçtü.
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Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında kurulan mahalle pazarında korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra pazar yerine girebildi. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşlara ve pazarcılara ücretsiz maske dağıttı. Tedbirler kapsamında yine korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında girişlere el dezenfektanları konuldu ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

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Yorumlar

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Evdekalkörfez - 2 saat önce yani saat 3 gibi ordaydım oranın çok girişi oldugunu körfez halkı bilir tedbir az zabıta varmı var 2 kişi ön girişişte ateş ölçer kontrol var maske varmı yokmu bilmiyorum benim maskem oldugu için her halde vermediler ama herkeste maske takmıştı el dezenfekte var ama diyer girişler inanınki her kes kafasına göre giriyor yani kapatılmamış sadece şerit çekmişler bir girişe kamyon koymuşlar güzel ama pazar çıkışımızda kamyonu çekmişler 1 saat kaldık pazarda halkta maske takma varmı var çogu insanda gördüm yalan yok dogru neyse yanlışıda yazarım demem oki bari diyer girişlere polislerin kullandıgı bariyerlerden koysaydınız o zaman kimse giremezdi emin olun ama yine asıl olan yani demem oki tedbiri biraz daha sıkı yaparsanız daha iyi olur sizde haklısınız nedenmi bizim bu halk yasak falan dinlemiyor bana bişey olmaz mantıgı var benim burda devleti yada belediyeyi o zabıta memurlarını kötülemek gibi bir hakkım yok onu baştan söyleyeyim sadece halkın daha bilinçli olmasını istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 17:36

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