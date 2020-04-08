Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor

Evdekalkörfez - 2 saat önce yani saat 3 gibi ordaydım oranın çok girişi oldugunu körfez halkı bilir tedbir az zabıta varmı var 2 kişi ön girişişte ateş ölçer kontrol var maske varmı yokmu bilmiyorum benim maskem oldugu için her halde vermediler ama herkeste maske takmıştı el dezenfekte var ama diyer girişler inanınki her kes kafasına göre giriyor yani kapatılmamış sadece şerit çekmişler bir girişe kamyon koymuşlar güzel ama pazar çıkışımızda kamyonu çekmişler 1 saat kaldık pazarda halkta maske takma varmı var çogu insanda gördüm yalan yok dogru neyse yanlışıda yazarım demem oki bari diyer girişlere polislerin kullandıgı bariyerlerden koysaydınız o zaman kimse giremezdi emin olun ama yine asıl olan yani demem oki tedbiri biraz daha sıkı yaparsanız daha iyi olur sizde haklısınız nedenmi bizim bu halk yasak falan dinlemiyor bana bişey olmaz mantıgı var benim burda devleti yada belediyeyi o zabıta memurlarını kötülemek gibi bir hakkım yok onu baştan söyleyeyim sadece halkın daha bilinçli olmasını istiyorum