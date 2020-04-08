Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:13 TSİ- Gündem G: Bugün 16:18 TSİ

“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Kocaeli’de faaliyet gösteren fabrikaların durumlarını paylaşarak, “Bugün ilimizde en az 17 fabrikada, 67 işçide Kovid-19 testi pozitiftir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Kocaeli’deki Coronavirüs verilerini değerlendirdi. Erkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Sorarız Bakan Koca'ya bir emek kenti olan Kocaeli'de mal ve hizmet üretimi devam ederken sosyal temas nasıl azalacak? Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren; yayılımının önlenmesi için çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm üretim ve hizmet birimlerinde üretime ara verilip, işçilerin ücretli izne çıkarılması ve yaygın test yapılması talebini görmezden gelenler, şimdi yeni bir durumla karşı karşıya kalmışız gibi ilimizdeki vakaların artışına dikkat çekiyorlar.

 “EN AZ 17 FABRİKADA POZİTİF”

Partimizin fabrikalardan edindiği bilgiler ışığında; bugün ilimizde en az 17 fabrikada, 67 işçide Kovid-19 testi pozitiftir. Bu tablo; ilimizdeki işçilerin ve ailelerinin, bütün bir kent halkının nasıl bir riskle karşı karşıya kaldığının kanıtıdır. Üstelik Kovid-19 vakaları tespit edilmesine rağmen bu fabrikalardan 9'unda hala üretim devam etmektedir. Bu fabrikaların patronları, bu fabrikalarda testi pozitif çıkan işçiler olduğu bilinmesine rağmen bu fabrikalarda üretimin devam etmesine göz yuman sağlık bakanlığından, mülki amirliğe, il sağlık müdürlüğüne kadar tüm yetkililer gelişebilecek tüm olumsuzluklardan birinci derecede sorumludur.

FABRİKALARI PAYLAŞTI

İlimizde; Kovid 19 tespit edilen fabrikalar, testi pozitif çıkan işçi sayısı ve üretime devam edip, etmeme durumu şu şekildedir: Ford Otosan, üretime 27 Nisan'a kadar ara verilmiş olup, 5 işçinin testi pozitiftir. Gölcük Askeri Tersanesi, 6 işçinin testi pozitiftir, üretim yarıya yarıya dönüşümlü devam ediyor. Sumuriko Hose, 1 işçinin testi pozitif fabrikada 1 Nisan'da üretime ara verildi. Arçelik LG 1 işçinin testi pozitif, fabrikada üretim devam ediyor. Arçelik Çayırova Fabrikası 4 işçinin testi pozitif, fabrikada üretim devam ediyor. Tüpraş'ta faaliyet gösteren taşeron şirket Tekfen'de 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor. Posco, 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor. Sarkuysan 12 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le 14 gün süreyle çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. İnform, 14 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor.

“ÜRETİM DEVAM EDİYOR”

DYO, 1 işçinin testi pozitif, üretime ara verildi. Makine Takım, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Cavo, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Fontana, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Alba, 1 işçinin testi pozitif, fabrikada 6-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verildi. Diler Demir Çelik, 13 işçinin testi pozitif, fabrikada üretime devam ediliyor. Koton'un Gebze deposu, 3 işçinin testi pozitif, üretime devam ediliyor. Çolakoğlu limanı, 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor.”

Bugün 16:13 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Rumuz - Bu şekilde virüs bitmez fabrikalar calıştı sürece daha yayılır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:35
02

Reis - Hayat kimyada da 2 pozitif var birisi benimle beraber kaldı hastanede diğeri sonradan geldi hayat kimyayı neden söylemiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:27
01

Mehmet Ali - Ekaik var duyduğumuza göre enpayda da 3 işçide çıkmış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 16:24
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı mask
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı
Başkan Hürriyet işi sıkı tutuyor mask
Başkan Hürriyet işi sıkı tutuyor
Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor mask
Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor
Türkiye’deki corona ölümleriyle ile ilgili TTB’den flaş açıklama mask
Türkiye’deki corona ölümleriyle ile ilgili TTB’den flaş açıklama
Dersimliler’den ihtiyaç sahiplerine yardım mask
Dersimliler’den ihtiyaç sahiplerine yardım
Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı mask
Başkan Bıyık, muhtarlarla video konferansla toplantı yaptı
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı mask
İzmit’te bir sokak ve bir apartman karantina altına alındı
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak mask
Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Berberler ilanla evlere gidiyor! mask
Berberler ilanla evlere gidiyor!
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı! mask
O fabrikada koronavirüslü işçi sayısı 7'ye çıktı!

GALERİ

Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL