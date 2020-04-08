Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Kocaeli’deki Coronavirüs verilerini değerlendirdi. Erkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Sorarız Bakan Koca'ya bir emek kenti olan Kocaeli'de mal ve hizmet üretimi devam ederken sosyal temas nasıl azalacak? Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren; yayılımının önlenmesi için çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm üretim ve hizmet birimlerinde üretime ara verilip, işçilerin ücretli izne çıkarılması ve yaygın test yapılması talebini görmezden gelenler, şimdi yeni bir durumla karşı karşıya kalmışız gibi ilimizdeki vakaların artışına dikkat çekiyorlar.

“EN AZ 17 FABRİKADA POZİTİF”

Partimizin fabrikalardan edindiği bilgiler ışığında; bugün ilimizde en az 17 fabrikada, 67 işçide Kovid-19 testi pozitiftir. Bu tablo; ilimizdeki işçilerin ve ailelerinin, bütün bir kent halkının nasıl bir riskle karşı karşıya kaldığının kanıtıdır. Üstelik Kovid-19 vakaları tespit edilmesine rağmen bu fabrikalardan 9'unda hala üretim devam etmektedir. Bu fabrikaların patronları, bu fabrikalarda testi pozitif çıkan işçiler olduğu bilinmesine rağmen bu fabrikalarda üretimin devam etmesine göz yuman sağlık bakanlığından, mülki amirliğe, il sağlık müdürlüğüne kadar tüm yetkililer gelişebilecek tüm olumsuzluklardan birinci derecede sorumludur.

FABRİKALARI PAYLAŞTI

İlimizde; Kovid 19 tespit edilen fabrikalar, testi pozitif çıkan işçi sayısı ve üretime devam edip, etmeme durumu şu şekildedir: Ford Otosan, üretime 27 Nisan'a kadar ara verilmiş olup, 5 işçinin testi pozitiftir. Gölcük Askeri Tersanesi, 6 işçinin testi pozitiftir, üretim yarıya yarıya dönüşümlü devam ediyor. Sumuriko Hose, 1 işçinin testi pozitif fabrikada 1 Nisan'da üretime ara verildi. Arçelik LG 1 işçinin testi pozitif, fabrikada üretim devam ediyor. Arçelik Çayırova Fabrikası 4 işçinin testi pozitif, fabrikada üretim devam ediyor. Tüpraş'ta faaliyet gösteren taşeron şirket Tekfen'de 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor. Posco, 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor. Sarkuysan 12 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le 14 gün süreyle çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. İnform, 14 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor.

“ÜRETİM DEVAM EDİYOR”

DYO, 1 işçinin testi pozitif, üretime ara verildi. Makine Takım, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Cavo, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Fontana, 1 işçinin testi pozitif, işçiler sendikaları Birleşik Metal'le çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. Alba, 1 işçinin testi pozitif, fabrikada 6-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verildi. Diler Demir Çelik, 13 işçinin testi pozitif, fabrikada üretime devam ediliyor. Koton'un Gebze deposu, 3 işçinin testi pozitif, üretime devam ediliyor. Çolakoğlu limanı, 1 işçinin testi pozitif, üretim devam ediyor.”