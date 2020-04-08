Başkan Hürriyet işi sıkı tutuyor

Tüm birimleriyle İzmit’te koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren İzmit Belediyesi, idari yönden de önemli adımlar atarak, mücadeleyi tam bir dayanışma içerisinde sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileriyle bir araya gelerek mücadele sürecini masaya yatıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez İzmit Belediyesi Meclis Üyelerine mektupla ulaştı. Başkan Hürriyet üyelere, Covid-19 koronavirüse karşı verilen mücadeleyi anlattı.

ÖNERİLERİNİ SORDU

Başkan Hürriyet belediyenin tüm birimleriyle Covid-19’la mücadele kapsamında sokak sokak yapılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarıyla, esnafa yapılan ekonomik destek paketleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara yapılan yardımlar, kendi üretimi maske, bone ve önlüklerin dağıtımı, yardım kampanyaları gibi onlarca faaliyet hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından meclis üyelerine seslenen Başkan Hürriyet, salgınla mücadelede kendilerinin görüş ve önerilerinin de çok önemli olduğunu belirterek, çevrelerinden gelen şikâyet ve önerileri belediye ile paylaşarak sürece destek vermelerini istedi.