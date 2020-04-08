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Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor

Coronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen Berberler, kuaförler ve güzellik salonları işletmecileri ve çalışanları zor günler geçiriyor. Kocaeli’de yaklaşık 3 bini bulan işletmeler devletten nakdi destek bekliyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler arttırıldı. Birçok farklı alanda tedbirler alınırken, işletmelerin faaliyetleri de durduruldu. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 21 Mart’ta yayınlanan genelgede berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının da faaliyetlerine son verildi.

GEÇİMLERİNİ SAĞLAYAMIYORLAR

Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının 18 gündür kapanması nedeniyle hem işletme sahipleri hem de çalışanlar geçim zorluğu yaşıyor. Kocaeli’de yaklaşık 3 bini bulan berber, kuaför ve güzellik merkezi, –en az 2 çalışan düşünüldüğünde- 6 bin civarı çalışan mağdur durumda. Devlet yetkilileri tarafından 6 ay ertelemeli kredi desteği sağlanırken, işletmeciler ve çalışanlar geçimlerini sağlayacak yöntem arayışında. Bir diğer yandan kuaför, berber ve güzellik merkezlerine ürün tedariği sağlayan firmalar da işletmelerin kapalı olması nedeniyle geçim zorluğu yaşıyor.

“ESNAFIMIZ MAĞDUR”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “Berber, kuaför esnafı günlük kazançla hayatını idame ettiren bir esnafımız. Bundan dolayı da kenarda parası olan esnafımız değil. Bu yüzden de mağduriyet yaşıyorlar. Devletin sağladığı bir kredi var ancak bunu alabilen var, alamayan var. Esnafımız mağdur. Bu süreçte mağdur olan, evinin erzak ihtiyacını karşılayamayan esnafımıza da elimizden geldiğince Büyükşehir ile görüşmemiz sonucu gıda ve temizlik malzemesi destekleri oldu” dedi.

“EVLERE GİDİLMESİ SAKINCALI”

Evlere gidilmemesi konusunda uyaran Bozkurt, “Zaman zaman aldığımız duyumlara göre bazı esnafımız müşterilerinin de baskısıyla evlere gidiyorlar. Bu sakıncalı. Esnafımız mağdur onun için müşterisini de kıramıyor belki ama doğru değil. Çünkü birebir temas olduğu için kendisine bulaşacak olan virüs ailesine de bulaşacaktır. Bu tür davranışlar da süreci uzatacak. İzolasyon sağlansa belki daha kısa sürede bitecek. Bu davranışlar mağdur olduklarını bilmemize rağmen çok kabul edeceğimiz davranışlar değil. Mutlaka müşterilerimiz için de zor ve mağdur. Halkımızdan bu anlamda anlayış bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ÇALIŞANLAR DA MAĞDUR”

Çalışanlar hakkında da konuşan Bozkurt, “Ankara’yla sürekli kısmen de olsa nakdi yardım konusunda sürekli görüşüyoruz. Ancak netleşen bir şey yok bu konuda. Çalışanlar da mağdur. Onlar için de bazı destekler sağlanmalı. Mutlaka devletimiz de bunun için belki elinden geleni yapıyor ama bunun bir an önce netleşmesinde fayda var. En azından nakdi bir destek olunmalı. Çalışanlar da düşünülmesi” dedi.

Bugün 16:40 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - bütün işletmeler mağdur sadece tek bir meslek gurubu değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Nisan 17:01

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