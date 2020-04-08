Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı

Kocaeli Sanayi Odasının sosyal Projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde öncelikle sağlık çalışanlarına yönelik olmak üzere Koronavirüs( Covid-19) salgınından dolayı önemli ihtiyaç duyulan maske üretimini başlattı.

MASKE ÜRETİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

“Covid-19” salgınından dolayı üretime ara verilen KSO, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 14 Gönüllü Engelli çalışan maske üretim çalışmalarını başlattı. Günde ortalama 4 bin civarında maske üretiminin yapılacağı KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi de maskelerin Kocaeli Büyükşehir vasıtasıyla dağıtımı gerçekleştirilecek.