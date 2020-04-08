Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı

Kocaeli Sanayi Odasının sosyal Projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi”nde öncelikle sağlık çalışanlarına yönelik olmak üzere Koronavirüs( Covid-19) salgınından dolayı önemli ihtiyaç duyulan maske üretimini başlattı.
MASKE ÜRETİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
“Covid-19” salgınından dolayı üretime ara verilen KSO, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 14 Gönüllü Engelli çalışan maske üretim çalışmalarını başlattı. Günde ortalama 4 bin civarında maske üretiminin yapılacağı KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi de maskelerin Kocaeli Büyükşehir vasıtasıyla dağıtımı gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz