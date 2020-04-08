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YRP Çayırova: kimse ekmeksiz kalmasın

Yeniden Refah Partisi Çayırova Teşkilatı, geçirdiğimiz bu zor günlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yapmak amacıyla ‘’Bir Osmanlı Geleneği Askıda Ekmek Dayanışması’’ projesini başlattı
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 İlçede 4 ekmek fırını ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacaklarını belirten Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez, tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımız maddi ve manevi olarak zor zamanlar geçirmektedir, bazı vatandaşlarımız işinden ekmeğinden olmuşlardır.

BİR EKMEKTE SEN KOY KİMSE EKMEKSİZ KALMASIN

Bizler de YRP Çayırova İlçe Teşkilatı olarak yüzyıllardır süregelen dayanışma geleneğimiz ile geçirdiğimiz bu zor günleri birlik ve beraber olarak daha kolay atlatabilmek için ‘Bir ekmekte sen koy, kimse ekmeksiz kalmasın’ anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşma çabasındayız dedi.‘’Bir Osmanlı Geleneği Askıda Ekmek Dayanışması’’ projesine katkı sağlayan hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Dönmez, askıda ekmeğin çok, muhtaçlığın yok olması dileği ile sözlerini noktaladı.

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