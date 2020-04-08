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Hüseyin Çardak, 3 genç futbolcu için baş sağlığı diledi

Kulüp Başkanımız Hüseyin Çardak bugün alınan iki kötü haber ile üzüntüsünü dile getirdi. “ Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Bu zor günlerde bugün aldığımız iki kötü haber ile daha kötü olduk
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Sizlerde biliyorsunuz ki Diyarbakır Kulp ilçesinde vatandaşlarımıza PKK’lılar tarafından hain saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Şehit olan vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve kederli ailelerine sabırlar diliyorum.

BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

Futbol hayatına ilk adımı amatör takımlardan adım atarak yükselirsin ve belli bir noktalara gelirsin. Bu iki kardeşimiz de belki güzel yerlere geleceklerdi. Ancak olmadı. Emre Serin ve Başiskele Damlarspor Kulübü futbolcularından Yusuf Büyük ve Yahya Kaptan Spor Kulübü futbolcularından Ada Batın Gündoğdu'nun geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 3 genç futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kocaeli Amatör camiasına ve Başiskele Damlarspor ile Yahya Kaptanspor Kulüplerine de baş sağlığı diliyorum

Bugün 18:48 TSİ - Spor

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