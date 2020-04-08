İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.İşten çıkarma 3 ay yasaklandı.
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Bir yasak daha geldi
Korona virüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz