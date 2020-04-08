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Korona can almaya devam ediyor..

Bugünkü toplam test sayısı 24.900 olurken, vaka sayısı 4.117'e çıktı bugün vefat edenler 87 toplam can kaybı ise 812 oldu
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Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

Bugün 19:59 TSİ - Gündem

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