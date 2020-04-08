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İzmit Belediyesi kendi tarım arazilerinde ekime başlayacak

İzmit Belediyesi, koronavirüsün etkileyeceği düşünülen tarımsal üretim için harekete geçti. Başkan Hürriyet, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için belediyeye ait tarım arazilerinin kendi imkanlarıyla ekileceğini duyurdu
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İzmit Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kentte yaşanabilecek gıda kıtlığının önüne geçmek için acil önlem düğmesini bastı. Yaşanan pandemiden dolayı tarım sürecinin sekteye uğrayabileceğini ön gören İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait tarım arazilerinde ekim yapılması için harekete geçti. 

VİRÜSÜN YARATACAĞI GIDA KITLIĞI ENGELLENECEK

Koronavirüsün İzmit’te etkisini gösterdiği günlerde kentte aldığı tedbirlerle salgının yayılmaması için tüm imkanlarını seferber eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de İzmit’in geleceğini düşünerek çok önemli bir adım atıyor. Başkan Hürriyet, önceki akşam belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarıyla telekonferansla yaptığı görüşmede, koronavirüs nedeniyle kentte yaşanabilecek gıda kıtlığının önlenmesi için İzmit Belediyesine ait tarım arazilerini kentin gıda ihtiyacını karşılamak için işleme kararı aldı. Koronavirüsün yaratacağı etkinin uzun süreceği riskini düşünen Başkan Hürriyet’in bu kararıyla kısa sürede belediyeye ait olan tarım arazilerinde ekim işlemleri başlayacak.

HALKIN SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞMASI ZORLANABİLİR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "Koronovirüs şu anda toplum sağlığına direkt olarak etki ediyor. Ama bunun dolaylı etkileri de yakında kendisini göstermeye başlayacak. Biz de bu sıkıntı daha ortaya çıkmadan ve ileriyi düşünerek hareket ediyoruz. Bu zor günlerde halkın sağlıklı ürünlere kolayca ulaşması giderek zorlaşabilir. Bunun yanı sıra çiftçi ve üreticilerin süreçten olumsuz etkilenmesi de olası bir ihtimal olarak duruyor. Tarım işçilerinin işleri hep arazilerde ve bu virüs salgını tarımsal üretimi oldukça etkileyecektir" dedi.

ÖNEMLİ OLAN SORUNLAR ÇIKMADAN MÜDAHALE EDEBİLMEK

Pandemi nedeniyle gıda temininde sıkıntı yaşanabileceğini belirten Başkan Hürriyet, "Nisan ayında tohum ekilecek tarlaların son sürüm işlemi yapılır. Gübreleme yapılıp fidelikler günlük olarak sulanır. Pandemiden dolayı tüm dünyanın gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanacağını düşünüyoruz. Uzmanlar da şu an için gıda temininde bir sıkıntı yaşanmasa da önümüzdeki birkaç hafta içinde sorunların ortaya çıkabileceği görüşünü savunuyor. Biz de bu etkiyi en aza indirmek için İzmit Belediyesi olarak ziraat odalarıyla da istişarelerimizi sürdürüyor ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Önümüze çıkacak engelleri, ileriyi görerek sorun olmaktan çıkarmalıyız" şeklinde konuştu

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