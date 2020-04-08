Murat Şendoğan taburcu oldu

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden evine giden Şendoğan sosyal medya hesabından durumu hakkında paylaşımda bulundu.

ŞENDOĞAN SOSYAL MEDYASINDAN BÖYLE PAYLAŞTI

"EVDE KAL TÜRKİYE. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan kovid19 ( Koronavirüs) hastalığı nedeniyle on gün süren tedavim sona ererek evime dönmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Bu süre zarfında moral desteği vererek bana güç veren tüm dostlarıma ,özveri ile çalışan tüm sağlık görevlilerine teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreçte çok üzdüğüm babamdan Mehmet Şendoğan helallik istiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar hastane köşelerinde tedavi edilememekten ölmekteyken tek kişilik odalarda her türlü tedbirlerin alınarak bu imkanların sağlanmasından dolayı bu ülkenin bir vatandaşı olarak gurur duyuyorum. BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYE"