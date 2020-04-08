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Karantina yurdunda duş sorunu

İlimizin karantina yurtlarından Samiha Ayverdi Kız Öğrenci yurdunda kalan bir vatandaş yönetimden duş malzemesi talebinde bulununca yönetim, ailesinin devlet hastanesine gidip teslim edeceği oradan da yurda geleceği cevabını verdi. Bu olay sonrası “Ailesi olmayan kişiler duş ihtiyacını nasıl karşılayacak?” sorusu gündeme geldi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs’ten korunma konusunda uzmanların ve yetkililerin en çok üzerinde durduğu konu hijyen ve temizlik. Sık sık ellerin sabunlu suyla en az 20 saniye yıkanması, günlük temizliğe dikkat edilmesi gibi uyarılar yapılırken belirti gösteren kişiler test süresince duruma göre hastanede, evde veya yurtlarda tutulabiliyor.

YURT YÖNETİCİLERİNE BİLDİRDİ

Coronavirüs teşhisi konulan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderildiği vurgusu sık sık yapılırken, karantina yurtlarından biri olan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Semiha Ayverdi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altında olan bir vatandaş, temizlik ve yemek ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtirken kişisel temizlik malzemelerin eksik olmasından yakındı. Ayrıca, bu durumun yurt yöneticilerine bildirilmesinin ardından bütün yurtlarda aynı durumun olup olmadığı merak konusu oldu.

“AİLESİ OLMAYAN KİŞİLER NE YAPACAK?”

Vatandaş yaptığı açıklamada, “Yönetimle iletişime geçerek duş almak istediğimi ancak duş malzemeleri bulunmadığını dile getirdim. Tek kullanımlık duş sabunu, havlu ve terlik gibi ihtiyaçlarımın olduğunu söyledim. Fakat bana böyle bir durumu karşılayamayacaklarını söylediler. Nasıl tedarik edeceğimi sordum. Aileniz devlet hastanesine getirecek oradan ekipler bize getirecek cevabını aldım. Benim ailem burada fakat ailesi olmayan kişiler ne yapacak diye sordum. Yapabileceğimiz bir şey yok cevabını verdiler” dedi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan bu olay sonrası ailesi yakında olmayan vatandaşların duş vb. ihtiyaçlarının nasıl giderileceği merak konusu olurken yetkililer ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bugün 22:34 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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