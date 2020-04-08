Edinilen bilgiye göre; Aksoy'un babası evinin önünde düşerek kalçasını kırdı, Aslan Aksoy hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Ameliyat olan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir süre daha gözetim altında olacağı bildirildi.
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Vali Aksoy'un babası kaza geçirdi
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un, memleketi olan Trabzon'da yaşayan babası Aslan Aksoy kaza geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz