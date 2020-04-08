Vali Aksoy'un babası kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre; Aksoy'un babası evinin önünde düşerek kalçasını kırdı, Aslan Aksoy hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Ameliyat olan Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir süre daha gözetim altında olacağı bildirildi.