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Koronavirüs ile mücadelede flaş gelişme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gidilerek 'acil hal' tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle coronaya yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi. Ayrıca corona virüsü tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nin ödeme listesine dahil edildi.
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine göre; acil hal tanımı, “Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır.Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir” şeklinde yeniden belirlendi.

TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Ayrıca tebliğe göre, Corona virüsü tedavisi gören vatandaşlar, pandemi süresince ilaçlarını hastanelerden temin edebilecek.

Bugün 09:10 TSİ - Gündem

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