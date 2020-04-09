Ünlü sipariş uygulamasının çalışanında virüs çıktı

Market siparişi sisteminin yanında yemek siparişini de kısa sürede teslim etmek amacıyla hizmet veren online sipariş uygulaması Getir, korona virüsü ile gündemde. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli’de hizmet veren uygulamanın çalışanında korona virüsü tespit edildi. Getir’in İstanbul Bulgurlu’daki deposunda çalışanlarından birinin korona testinin pozitif çıktığı açıklanması üzerine şirket, Twitter hesabından açıklama yaptı.
POZİTİF OLDUĞUNU ÖĞRENDİK
Getir tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz.” İfadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz