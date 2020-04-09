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O fabrikanın işçileri karantinada kalacak

Sarkuysan'da işçiler arasındaki koronavirüs vakası 10'a yaklaştı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler , 14 günlük karantina süresini tamamlayacak.
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Gebze’de kurulu bulunan Sarkuysan fabrikasında pozitif vaka sayısı 10’a yaklaşırken, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 13 Nisan Pazartesi gününe kadar 14 günlük karantina süresini tamamlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, İl Sağlık Müdürlüğünün raporunun çıktığını belirterek “Rapor vaka sayımız 4 iken geldi. Rapordan sonra vaka sayısı 10’a yaklaştı” dedi.

Fabrikada Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin de incelemede bulunduğu bilgisini veren Çiftçi, “Biz pazartesi gününe kadar fabrikanın tamamıyla ilgili 14 günlük karantina sürecini tamamlayacağız. Böylece bakanlığın ve bilim insanlarının vaka oluştuğu esnada neler yapılması gerektiğine dair açıkladığı önlemleri almış oluyoruz hem de karantina süresi doluyor. Salgın tehlikesi sürdüğü için de pazartesiden sonra kronik rahatsızlığı olan, vaka ve vakaya yakın olanlar çalışmama hakkını kullanmaya devam edecek” diye konuştu. (EVRENSEL)

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