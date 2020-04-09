Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:52 TSİ- Gündem G: Bugün 09:57 TSİ

7 maddede corona’ya karşı torba yasa

Hükümet tarafından hazırlanan ve iş dünyasının görüşüne açılan torba kanuna göre işten çıkarmalar üç ay yasaklanacak. Ücretli izne çıkarılan vatandaşlara günlük 39 TL gelir desteği verilecek. Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinin temsilci görevlendirme zorunluluğu olacak. İşte 7 maddede coronaya karşı hazırlanan yeni torba kanundaki kritik düzenlemeler...
mask

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarmaların üç yasaklanmasına dair kanun teklifi hazırlanırken, düzenleme taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.

1) İŞTEN ÇIKARMA ÜÇ AY SÜREYLE YASAKLANIYOR

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi taslağına göre, corona virüsüyle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor; Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabiliyor. Yürürlük ve yürütme dahil 62 maddeden oluşan torba teklif taslağında çalışma hayatı dahil birçok alanda düzenleme öngörülüyor.

2) ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİYE GÜNLÜK 39 TL

Düzenlemeye göre, işveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek ancak bu durumda işçiye günlük 39 lira ödenecek. Ayrıca 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarta ödeme yapılacak.

Üst düzey bir yetkili, “Covid 19 salgını kapsamında istihdam piyasasında kayıp yaşanmaması ve çalışanların mağdur olmaması için bazı adımlar atılıyor ve bazıları da planlanıyordu. Bu kapsamda son dönemde işten çıkarmaların yasaklanmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Hazırlanan teklifle çalışanların iş güvencesine alınması sağlanmış olacak” dedi ve şöyle devam etti:


“Hızlı bir şekilde bu düzenlemenin çıkması planlanıyor ancak zaten ilk tarih 15 Mart olarak dikkate alınacağı için ödemelerini alabilecekler. Aynı zamanda düzenleme ile keyfi işten çıkarmaların da önüne geçilmiş olacak.

3) SOSYAL MEDYA TEMSİLCİSİNİN TÜRKİYE’DE SORUMLUSU OLACAK

Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak. Sosyal medya temsilcisi 72 saat içinde özel hayatın gizliliğine ilişkin başvurulara cevap vermek zorunda olacak.

4) ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.

5) STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT TEKRAR KANUNA GİRDİ

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu’nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

6) EVDE BAKIM DESTEĞİ GENİŞLEYECEK

Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

7) KÂR DAĞITIMINA SINIR

Sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşamayacak, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeycek.

Öte yandan kredi kartı ve banka kartı çıkarmak isteyen müşterilerin sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı mask
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
YRP Çayırova: kimse ekmeksiz kalmasın mask
YRP Çayırova: kimse ekmeksiz kalmasın
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı mask
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, maske üretimine başladı
Başkan Hürriyet işi sıkı tutuyor mask
Başkan Hürriyet işi sıkı tutuyor
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”
Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor mask
Körfez’de semt pazarları girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi? mask
İşte Kocaeli'deki vaka sayısı artışının sebebi?
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu mask
Korona testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu! mask
Kocaeli’nin ilçe ilçe Coronavirüs durumu!
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti mask
Derince Belediyesi çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi! mask
Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi!
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif” mask
“Kocaeli’de en az 17 fabrikada 67 işçinin testi pozitif”

GALERİ

Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı mask
Büyükşehir'den 105 bin kolilik gıda yardımı
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı mask
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi mask
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı mask
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı mask
Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı
Bunu da yaptılar korona virüse muska... mask
Bunu da yaptılar korona virüse muska...
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL