7 maddede corona’ya karşı torba yasa

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle işten çıkarmaların üç yasaklanmasına dair kanun teklifi hazırlanırken, düzenleme taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.

1) İŞTEN ÇIKARMA ÜÇ AY SÜREYLE YASAKLANIYOR

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi taslağına göre, corona virüsüyle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor; Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabiliyor. Yürürlük ve yürütme dahil 62 maddeden oluşan torba teklif taslağında çalışma hayatı dahil birçok alanda düzenleme öngörülüyor.

2) ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILAN İŞÇİYE GÜNLÜK 39 TL

Düzenlemeye göre, işveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek ancak bu durumda işçiye günlük 39 lira ödenecek. Ayrıca 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktarta ödeme yapılacak.

Üst düzey bir yetkili, “Covid 19 salgını kapsamında istihdam piyasasında kayıp yaşanmaması ve çalışanların mağdur olmaması için bazı adımlar atılıyor ve bazıları da planlanıyordu. Bu kapsamda son dönemde işten çıkarmaların yasaklanmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Hazırlanan teklifle çalışanların iş güvencesine alınması sağlanmış olacak” dedi ve şöyle devam etti:



“Hızlı bir şekilde bu düzenlemenin çıkması planlanıyor ancak zaten ilk tarih 15 Mart olarak dikkate alınacağı için ödemelerini alabilecekler. Aynı zamanda düzenleme ile keyfi işten çıkarmaların da önüne geçilmiş olacak.

3) SOSYAL MEDYA TEMSİLCİSİNİN TÜRKİYE’DE SORUMLUSU OLACAK

Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak. Sosyal medya temsilcisi 72 saat içinde özel hayatın gizliliğine ilişkin başvurulara cevap vermek zorunda olacak.

4) ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.

5) STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT TEKRAR KANUNA GİRDİ

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu’nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

6) EVDE BAKIM DESTEĞİ GENİŞLEYECEK

Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

7) KÂR DAĞITIMINA SINIR

Sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşamayacak, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeycek.

Öte yandan kredi kartı ve banka kartı çıkarmak isteyen müşterilerin sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek.