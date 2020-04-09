Kartepe esnafından duyarlı davranış

Kartepe Ataveler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için esnaf tarafından ücretsiz sebze-meyve tezgahı hazırlandı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde dar gelirli vatandaşlar ihtiyaçlarını kurulan tezgahtan karşıladılar, alış-verişe giden Kartepelilerinde gönüllü olarak destek olduğu askıda sebze-meyve tezgahında bir çok ihtiyaç sahibi faydalandı.

GÖNLÜ ZENGİN ESNAF

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Ataevler Mahallesi’nde tezgah açarak ekmeğinin peşinde olan esnafımız örnek bir projeye imza attılar. Semt pazarında tezgah açan esnaflarımız tarafından dar gelirliye yönelik hazırlanan askıda sebze-meyve tezgahı milletimizin gönlünün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hemşehrilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.