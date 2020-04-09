İmam ve öğretmenler için flaş gelişme

Kocaeli Valiliği, koronavirüsle mücadelede herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan başta imam ve öğretmenler olmak üzere kaymakamlık tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine personel olarak görevlendirileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.04.2020 gün ve 2020/16 sayılı Kararı ile; vatandaşlarımıza sunulan hizmetin devamlılığı, kalitesi, yeni tip coronavirüs ( Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevi ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine personel görevlendirilmesine karar verilmiştir.

BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK

Gerektiğinde Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmaları için İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilen personellerin görev yapacakları bölgeye göre Jandarma bölgesinde ise Jandarma, Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise Emniyet Müdürlüğü tarafından yardımcı olmak üzere yeteri kadar personel görevlendirilecektir. Bu görevlilerin saha çalışmalarında kullanılmak üzere araç ihtiyaçları da ilgili belediyeler tarafından karşılanacaktır.

14 GÜN KURALINA UYULMALI

Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliğin virüsün yayılmasını hızlandıracağı değerlendirilmekte olup, temaslılar veya izolasyon gerektiren tüm durumlarda bulunan vatandaşlarımızın 14 gün kuralına kesinlikle uymaları ve izole oldukları yerlerden hiçbir şekilde ayrılmamaları gerekmektedir.

SOSYAL MESAFE KURALI

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı (Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen istisnalar hariç) vatandaşlarımız ile görevinden dolayı zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler hariç, diğer vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları, çıkmak durumunda olanların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, maske takma zorunluluğu getirilen alanlarda kurallara uygun hareket etmeleri virüsün yayılmasının önlenmesine önemli katkılar sunacaktır.