İzmit'te iki bankanın şubesi kapandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki banka daha şube kapatma kararı aldı. Yapı Kredi Bankası'nın İzmit Şubesi ve Akbank'ın Bekirpaşa şubeleri bir süreliğine hizmet vermeyeceklerini duyuruldu. Yapı Kredi'nin İzmit Şubesi'nin tekrar ne zaman hizmete başlayacağı bilinmiyor. Akbank tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Bekirpaşa Şubesi'nin 6 Nisan itibariyle hizmete ara verdiği ifadeleri yer aldı. Ancak kapalı kalma süresinin ne kadar süreceği hakkında bilgilendirme yapılmadı.